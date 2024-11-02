Early Voting Information
NOW TO THE MANY NEW MEXICANS WHO CHECKED CIVIC ENGAGEMENT OFF OF THEIR SATURDAY TO-DO LIST TODAY. WE'RE NOW THREE HOURS AWAY FROM THE EARLY VOTING DEADLINE IN NEW MEXICO. YOU CAN ALSO DROP OFF YOUR ABSENTEE BALLOT UNTIL 7 O CLOCK TONIGHT AT ANY EARLY VOTING LOCATION. THE SECRETARY OF STATE'S OFFICE SAYS YOU SHOULD NOT MAIL YOUR ABSENTEE BALLOT AT THIS POINT -- ONLY HAND DELIVER IT TONIGHT OR TUESDAY-- BECAUSE IT WON'T MAKE IT IN TIME IN THE MAIL.
NOW TO THE MANY NEW MEXICANS WHO CHECKED CIVIC ENGAGEMENT OFF OF THEIR SATURDAY TO-DO LIST TODAY. WE’RE NOW THREE HOURS AWAY FROM THE EARLY VOTING DEADLINE IN NEW MEXICO. YOU CAN ALSO DROP OFF YOUR ABSENTEE BALLOT UNTIL 7 O CLOCK TONIGHT AT ANY EARLY VOTING LOCATION. THE SECRETARY OF STATE’S OFFICE SAYS YOU SHOULD NOT MAIL YOUR ABSENTEE BALLOT AT THIS POINT — ONLY HAND DELIVER IT TONIGHT OR TUESDAY– BECAUSE IT WON’T MAKE IT IN TIME IN THE MAIL.