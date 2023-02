NM Gameday: Feb. 3

ALBUQUERQUE, N.M. — KOB 4 sports anchor Brandon Ortega has the latest on high school sports statewide. This week’s show also includes a special visit with the Sandia Matadors.

Click on the video above to watch the full episode.

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCOREBOARD – FRIDAY, FEB. 3

BOYS RESULTS

Carlsbad 58, Hobbs 29

Albuquerque Academy 72, Valley 60

Hope Christian 79, Bernalillo 72

St Pius X 50, Belen 47

Kirtland Central 63, Miyamura 37

St Michael’s 87, Raton 40

SF Indian 55, West Las Vegas 53

Roswell 63, Clovis 60

Gallup 67, Bloomfield 53

Valencia 80, Grants 61

Artesia 44, Goddard 38

Aztec 61, Shiprock 56

Hot Springs 60, Hatch Valley 21

Chapparal 34, Santa Teresa 28

Navajo Prep 62, Thoreau 55

Zuni 69, Wingate 44

Tohatchi 35, Crownpoint 30

GIRLS RESULTS

Carlsbad 42, Hobbs 36

Volcano Vista 61, Cleveland 40

Atrisco Heritage 47, Cibola 40

La Cueva 54, West Mesa 46

Albuquerque 50, Santa Fe 35

Capital 45, Rio Grande 42

St Pius X 48, Belen 29

Hope Christian 74, Bernalillo 51

Valencia 56, Grants 38

Chapparal 34, Santa Teresa 28

Navajo Prep 62, Thoreau 55

Zuni 69, Wingate 44

Tohatchi 35, Crownpoint 30 Clovis 61, Roswell 31

Texico 54, Pecos 32

Tatum 66, Loving 25