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Lujan Grisham (D)
Michelle Lujan Grisham (D)
0
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Ronchetti (R)
Mark Ronchetti (R)
0
0%
Bedonie (L)
Karen Bedonie (L)
0
0%
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Torrez (D)
Raul Torrez (D)
0
0%
Gay (R)
Jeremy Gay (R)
0
0%
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Toulouse Oliver (D)
Maggie Toulouse Oliver (D)
0
0%
Trujillo (R)
Audrey Trujillo (R)
0
0%
Meyers (L)
Mayna Meyers (L)
0
0%
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Montoya (R)
Harry Montoya (R)
0
0%
Montoya (D)
Laura Montoya (D)
0
0%
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Maestas (D)
Joseph Maestas (D)
0
0%
Sanchez (L)
Travis Sanchez (L)
0
0%
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Byrd (R)
Jefferson Byrd (R)
0
0%
Garcia Richard (D)
Stephanie Garcia Richard (D)
0
0%
Congressional Races
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Stansbury (D)
Melanie Stansbury (D)
0
0%
Garcia Holmes (R)
Michelle Garcia Holmes (R)
0
0%
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Herrell (R)
Yvette Herrell (R)
0
0%
Vasquez (D)
Gabe Vasquez (D)
0
0%
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Martinez Johnson (R)
Alexis Martinez Johnson (R)
0
0%
Leger Fernandez (D)
Teresa Leger Fernandez (D)
0
0%
House Races
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Duncan (R)
Mark Duncan (R)
0
0%
Dodson (I)
Matt Dodson (I)
0
0%
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Alcon (D)
Eliseo Alcon (D)
0
0%
Rowe (R)
Jerri Rowe (R)
0
0%
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Mirabal Moya (R)
Tanya Mirabal Moya (R)
0
0%
Bernal Jr. (D)
Danny Bernal Jr. (D)
0
0%
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Baca (R)
Brian Baca (R)
0
0%
Kinzelman (D)
Paul Kinzelman (D)
0
0%
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Ingham (R)
Mary Ingham (R)
0
0%
Romero (D)
Andres Romero (D)
0
0%
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Martinez (D)
Javier Martinez (D)
0
0%
Meyer-Hagen (R)
Lisa Meyer-Hagen (R)
0
0%
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Pena (R)
Solomon Pena (R)
0
0%
Garcia (D)
Miguel Garcia (D)
0
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Kaehr-MacMillan (R)
Kim Kaehr-MacMillan (R)
0
0%
Hochman-Vigil (D)
Day Hochman-Vigil (D)
0
0%
Gutierrez (I)
Laura Gutierrez (I)
0
0%
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McMath (R)
Ellis McMath (R)
0
0%
Borrego (D)
Cynthia Borrego (D)
0
0%
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Cannon (R)
Scott Cannon (R)
0
0%
Chasey (D)
Gail Chasey (D)
0
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Anyanonu (D)
Janelle Anyanonu (D)
0
0%
Jackson (R)
Kathleen Jackson (R)
0
0%
Cardiel (I)
Enrique Cardiel (I)
0
0%
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Dixon (D)
Meredith Dixon (D)
0
0%
Salazar (R)
Robert Salazar (R)
0
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Montoya (D)
Augustine Montoya (D)
0
0%
Lord (R)
Stefani Lord (R)
0
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Martinez (R)
Alan Martinez (R)
0
0%
Montano (D)
Ramon Montano (D)
0
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Thomson (D)
Elizabeth Thomson (D)
0
0%
Emshadi (R)
Khalid Emshadi (R)
0
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Sais (R)
Patrick Sais (R)
0
0%
Chavez (D)
Eleanor Chavez (D)
0
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Matthews (D)
Marian Matthews (D)
0
0%
Godshall (R)
Robert Godshall (R)
0
0%
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Herndon (D)
Pamelya Herndon (D)
0
0%
Chavez (R)
Nicole Chavez (R)
0
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Garratt (D)
Joy Garratt (D)
0
0%
Cunningham (R)
Gregory Cunningham (R)
0
0%
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Figueroa (D)
Natalie Figueroa (D)
0
0%
Johnson (R)
Kurstin Johnson (R)
0
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Christodoulou (D)
Athena Christodoulou (D)
0
0%
Rehm (R)
Bill Rehm (R)
0
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Jones (R)
Jenifer Jones (R)
0
0%
Sweetser (D)
Candie Sweetser (D)
0
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Wendler (R)
Charles Wendler (R)
0
0%
Lara Cadena (D)
Micaela Lara Cadena (D)
0
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Lara (D)
Raymundo Lara (D)
0
0%
Vieth (R)
Mark Vieth (R)
0
0%
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Peugh-Swafford (R)
Richelle Peugh-Swafford (R)
0
0%
Rubio (D)
Angelica Rubio (D)
0
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Small (D)
Nathan Small (D)
0
0%
Skaggs (R)
Kimberly Skaggs (R)
0
0%
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Ferrary (D)
Joanne Ferrary (D)
0
0%
Rodriguez (R)
Rene Rodriguez (R)
0
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Jaramillo (D)
Tara Jaramillo (D)
0
0%
Hammack (R)
Sandra Hammack (R)
0
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Terrazas (R)
Luis Terrazas (R)
0
0%
Martinez (D)
Rudy Martinez (D)
0
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McFall (R)
Jerald Steve McFall (R)
0
0%
Sanchez (D)
Joseph Sanchez (D)
0
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Powdrell-Culbert (R)
Jane Powdrell-Culbert (R)
0
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Cates (D)
Kathleen Cates (D)
0
0%
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Groseclose (R)
Jay Groseclose (R)
0
0%
Romero (D)
Andrea Romero (D)
0
0%
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Block (R)
John Block (R)
0
0%
Cummins (D)
Sharonlee Cummins (D)
0
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Foreman (R)
John Foreman (R)
0
0%
Gallegos (D)
Doreen Gallegos (D)
0
0%
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Winterrowd (R)
Elizabeth Winterrowd (R)
0
0%
Madrid (D)
Willie Madrid (D)
0
0%
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Allen (I)
Elaine Allen (I)
0
0%
Vincent (R)
Harlan Vincent (R)
0
0%
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Sandoval (D)
Michelle Sandoval (D)
0
0%
Harper (R)
Jason Harper (R)
0
0%
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Reeb (R)
Andrea Reeb (R)
0
0%
Lansford (I)
David Lansford (I)
0
0%
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Mason (R)
Jimmy Mason (R)
0
0%
Kennedy (L)
Andrew Kennedy (L)
0
0%
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Moss (R)
Robert Moss (R)
0
0%
Little (D)
Charlotte Little (D)
0
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Amendments
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Yes
Yes
0
0%
No
No
0
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Yes
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0%
No
No
0
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Yes
Yes
0
0%
No
No
0
0%
Bernalillo County
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Allen (D)
John Allen (D)
0
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Dreyer (L)
Kaelan Dreyer (L)
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0%
Pacheco (R)
Paul Pacheco (R)
0
0%
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Baca (D)
Barbara Baca (D)
0
0%
Chavez (R)
Michaela Chavez (R)
0
0%
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Young (R)
Judy Young (R)
0
0%
Olivas (D)
Eric Olivas (D)
0
0%
Sandoval County
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Bruch (D)
Katherine Bruch (D)
0
0%
Clark (R)
Jeanette Clark (R)
0
0%
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Meek (R)
Michael Meek (R)
0
0%
Bennett (D)
Gregory Bennett (D)
0
0%
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Elder (R)
Darrell Elder (R)
0
0%
Casaus (D)
Jesse James Casaus (D)
0
0%
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Gallegos (D)
Linda Gallegos (D)
0
0%
Griego (R)
Lawrence Griego (R)
0
0%
San Juan County
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McDaniel (R)
Gary McDaniel (R)
0
0%
George (D)
Zachariah George (D)
0
0%
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Silentman (D)
Henry Silentman (D)
0
0%
Voita (R)
Jimmy Voita (R)
0
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